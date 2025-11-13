РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Комисията по вътрешна сигурност ще изслуша Деньо Денев, номиниран за председател на ДАНС

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще изслуша следващия четвъртък номинирания за председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев, когото правителството предложи за титуляр на поста.

Денев е единствена кандидатура и в момента е временен ръководител на службата.

По новите правила председателят на ДАНС се избира от Парламента по предложение на Министерския съвет.

Извършването на проверка на предоставените документи за допускане до изслушване на кандидата беше първа точка от днешното заседание на депутатите от вътрешната комисия. 

