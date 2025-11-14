РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Администрацията на Тръмп заведе дело срещу властите в Калифорния

Администрацията на Тръмп заведе дело срещу властите в Калифорния заради преначертаването на избирателните райони, предаде Ройтерс.

Новите карти може да осигурят на управлявания от Демократическата партия щат още пет места в Камарата на представителите на САЩ. По този начин демократите противодействат на усилията на републиканците да си осигурят в законодателния орган още пет места от Тексас.

Министерството на правосъдието се включи като ищец в съдебното дело, което е заведено на 5 ноември от местната калифорнийска организация на Републиканската партия и от 19 регистрирани гласоподаватели от този щат. Делото оспорва инициативата на Калифорния, наречена Предложение 50, като я упреква в нарушаване разпоредбите на Конституцията на САЩ.

