Премиерът на Украйна обяви „щателна финансова ревизия“

Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко обяви „щателна финансова ревизия“ на всички големи държавни компании след корупционния скандал в сферата на енергетиката и отбраната, предаде БТА.

Вниманието ще е насочено към прозрачността при държавните поръчки и финансовия контрол. Свириденко специално спомена енергийната компания „Нафтогаз“ и фирмата „Украински железници“.

Ще бъде спрян и конкурсът за оператор на газопреносната система, тъй като името на един от финалистите се споменава в разследванията на антикорупционните органи – Оксана Кривенко, работила като съветничка на бившия министър на енергетиката, а после на правосъдието Герман Галушченко.

Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратур разследват предполагаеми подкупи за милиони, платени при изграждането на защитни съоръжения, предпазващи енергийните обекти от руски въздушни удари.