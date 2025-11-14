Избраният за особен управител е с опит и не е бил министър, съобщи Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очаква още днес България да получи дерогация от САЩ за „Лукойл“. В парламентарните кулоари, той съобщи, че по време на Съвета за сигурност към Министерския съвет, който премиерът Росен Желязков свика за по-късно днес, ще бъде обявено името на особения управител за рафинерията в Бургас. По думите на водача на герберите, човекът, който ще заеме поста е с опит, не е бил министър и не е свързан с председателя на „Ново начало“ Делян Пеевски. Бъдещият особен управител бил съгласуван с лидера на ГЕРБ, а работа на министър-председателя била да го съгласува и с останалите коалиционни партньори.

Попитан откъде знае за дерогацията от САЩ, Борисов отговори лаконично: „От чичо ми. Там зад океана“.

Председателят на най-голямата парламентарна група в това Народно събрание коментира и Бюджет 2026. Той заяви, че план-сметката на страната ще се обсъжда през следващите две седмици в парламента. По думите му, държавният дълг е нараснал през последните пет години, но този ръст ще бъде спрян. Освен това подчерта, че средствата от бюджета се насочват основно към заплати и пенсии – с 1,1 млрд. лв. повече за пенсионерите и 1 млрд. лв. допълнително за лекарите, включително и за младите медици.

„Милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. В предизборната кампания говорихме за повишаване на доходите и това защитихме в коалиционна култура, която имаме (..) Светът е такъв, че сектор сигурност, сектор отбрана и най-основният приоритет на ГЕРБ – образованието, ние сме ги защитили. Може би за някои сектори е по-малко увеличението, но един бюджет никога не може да покрие всичко“, коментира той.

По повод заплатите на медиците Борисов е категоричен, че увеличението ще бъде трайно, тъй като според него правителството ще изкара пълен мандат. Подчерта, че само при редовно управление решенията остават устойчиви, а ако дойде „някой като Асен Василев“, това няма да е така.

Относно високите бонуси в администрацията той припомни, че като премиер единствен е ограничавал подобни плащания и е връщал бонуси. Според него темата подлежи на обществен дебат, тъй като през последните четири години всички правителства са плащали по този начин.

Борисов отговори и на медийни въпроси за решението на Столичния общински съвет да удвои цените за паркиране в синя и зелена зона от 5 януари 2026 година. Той заяви, че отдавна е спрял да коментира кмета на София, но обясни, че ГЕРБ са подкрепили предложението, за да не бъдат обвинени, че пречат. Според него Васил Терзиев внася предложения не за да бъдат приети, а за да има оправдания. Борисов каза, че не иска върху ГЕРБ да пада вина и затова е посъветвал хората си в Столичния общински съвет да „подкрепят всички негови глупости“.

Водачът на герберите допълни, че софиянци сами са си избрали кмета и сега трябва да поемат отговорност за това. Той завърши с твърдението, че София „си е на ГЕРБ“ и че Терзиев не е нейн кмет.