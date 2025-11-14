Масирана атака на Русия срещу Киев

Масирана руска атака тази сутрин е предизвикала пожари и сериозни щети в много райони на Киев, съобщи кметът Виталий Кличко.

Най-малко 11 души са ранени. Осем от десетте района на града са били атакувани. Петима души са били хоспитализирани, включително един мъж в критично състояние и бременна жена, след поредица от мощни експлозии, които прозвучаха в града, и активирането на противовъздушната отбрана, пише „Гардиън“.

Градските власти предупредиха, че са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването.