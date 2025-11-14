Нови бронзови плочи поставиха на сградата на Пентагона с името „Министерство на войната“

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет сам смени плочата с името на сградата на ведомството във Вашингтон, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп преименува Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната. Това беше съобщено от пресслужбата на ведомството.

Една от тези нови плочи беше поставена на входа на агенцията, който е обърнат към река Потомак и служи като главен вход на Пентагона. Това е мястото, където министърът на войната Пийт Хегсет посреща колеги от партньорски и съюзнически държави, както и други високопоставени лица и изтъкнати посетители.

„Искаме всеки, който прекрачи тази врата, да знае: ние сме изключително сериозни относно промяната на името на тази организация“, цитира пресслужбата коментар на министъра.

Министерство на войната е историческото име на Министерството на отбраната на САЩ.

Агенцията е носила това име повече от 150 години – от 1789 до 1947 година. В началото на септември Доналд Тръмп реши отново да промени името на ведомството. Президентът обясни намерението си, като посочи победата на Съединените щати в две световни войни, както и други конфликти през ХХ век.

Строителството на Пентагона започва през 1941 г. и е завършено през 1943 година.

Когато сградата е открита през същата година, в нея се помещава Министерството на войната. Всъщност, на камъка за посвещение на Пентагона – разположен пред входа – е гравирано „Министерство на войната“ в горната част, заедно с имената на Франклин Д. Рузвелт, който е бил президент по това време, и Хенри Л. Стимсън, който е бил министър на войната от 1940 до 1945 година.

„Обичаме всичко, което Министерството на отбраната представляваше“, каза Хегсет. „Но това е нова ера на Министерството на войната, която е фокусирана върху спечелването на войни и гарантирането, че знаем точно каква е мисията и че войските са изпратени там, за да успеят и да спечелят.“

Името „Министерство на войната“, каза Хегсет, напомня за основаването на Америка.

Новите бронзови плочи са с размери приблизително 30 на 20 инча и тежат около 60 паунда.