РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Българските F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, дотогава трябва да поддържаме МиГ-29

Българските F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, дотогава трябва да поддържаме МиГ-29

Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи пред парламентарната комисия по отбрана, че изтребителите F-16 Block 70 се очаква да достигнат оперативна готовност през 2028 година. Той подчерта, че срокът 2026 година не е реалистичен и че България ще трябва да поддържа МиГ-29, за да гарантира националната охрана на въздушното пространство. Последните два самолета от първия договор от 2019 година трябва да пристигнат през декември, като страната вече е получила шест машини.

Запрянов отбеляза, че поддръжката на МиГ-29 и Су-25 става все по-трудна и скъпа – прогнозните разходи за 2026-а надхвърлят 114 млн. лева а в Полша също вече има затруднения с поддръжката. След изпълнението на втория договор Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета F-16. Министърът посочи, че всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година, а българският национален план вече е подготвен.

Министерството работи и по придобиването на до два самолета „Спартан“, което ще зависи от окончателната цена на боеприпасите по поръчката за 155-милиметрови гаубици. Паралелно се подготвят меморандуми с Белгия и Нидерландия за получаване на седем дарени кораба, като първият се очаква догодина. Запрянов съобщи и за предстоящи съкращения на цивилни служители в Министерството на отбраната поради прекомерно големия им брой.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени