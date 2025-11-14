Българските F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, дотогава трябва да поддържаме МиГ-29

Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи пред парламентарната комисия по отбрана, че изтребителите F-16 Block 70 се очаква да достигнат оперативна готовност през 2028 година. Той подчерта, че срокът 2026 година не е реалистичен и че България ще трябва да поддържа МиГ-29, за да гарантира националната охрана на въздушното пространство. Последните два самолета от първия договор от 2019 година трябва да пристигнат през декември, като страната вече е получила шест машини.

Запрянов отбеляза, че поддръжката на МиГ-29 и Су-25 става все по-трудна и скъпа – прогнозните разходи за 2026-а надхвърлят 114 млн. лева а в Полша също вече има затруднения с поддръжката. След изпълнението на втория договор Военновъздушните сили ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета F-16. Министърът посочи, че всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година, а българският национален план вече е подготвен.

Министерството работи и по придобиването на до два самолета „Спартан“, което ще зависи от окончателната цена на боеприпасите по поръчката за 155-милиметрови гаубици. Паралелно се подготвят меморандуми с Белгия и Нидерландия за получаване на седем дарени кораба, като първият се очаква догодина. Запрянов съобщи и за предстоящи съкращения на цивилни служители в Министерството на отбраната поради прекомерно големия им брой.