Комисията по отбрана одобри Бюджет 2026: 2,25% от БВП за сектора

Комисията по отбрана в парламента одобри на първо четене проектобюджета за 2026 година. Девет депутати подкрепиха законопроекта, четирима гласуваха „против“, а други четирима се въздържаха. Според проектозакона разходите за отбрана през следващата година ще бъдат 2,657 млрд. евро, плюс 51 млн. евро за държавните висши военни училища. За персонал са заложени 1,434 млрд. евро, а за капиталови разходи – 946 млн. евро.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че общият бюджет на ведомството за 2026 година ще достигне 2,708 млрд. евро и че разходите за отбрана ще бъдат 2,25% от БВП – ниво, което покрива ангажиментите на България към НАТО. Той подчерта, че средствата осигуряват както текущи разходи, така и ключови инвестиции във военните способности.

Проектобюджетите за държавата, Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване вече са внесени в Народното събрание. Предстои те да бъдат разгледани и гласувани на първо четене в пленарната зала.