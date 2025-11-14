Премиерът свиква спешно Съвета по сигурност към Министерския съвет заради особения управител на „Лукойл“

В пленарната зала, веднага след регистрацията в 9.00 часа, започна блиц контролът, за който предварително бе обявено, че в него ще участват премиерът Росен Желязков и двамата вицепремиери – Томислав Дончев и Атанас Зафиров. В залата обаче го нямаше министър-председателят.

Няколко минути по-късно председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка с посочване и предложения до кабинета на кандидати за избор на особения управител на „Лукойл“. Предвид това в блиц контрола ще участват само вицепремиерите, уточни Рая Назарян.

Малко по-късно тя даде 15-минутна почивка, за да се успокоят народните представители. По-конкретно депутатите от „Възраждане“ гневно реагираха на отговорите на Атанас Зафиров, който не беше съгласен с техните упреци, че е предал очакванията на левите избиратели с предлагания бюджет. Те му отговориха с възгласи „Оставка“.

Преди това в отговор на въпроса на Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ какъв е планът на правителството, след като от утре в „Лукойл Нефтохим България“ влезе особеният управител, Томислав Дончев отговори, че освен че законът влиза в сила, има и още един ключов факт и това са преговорите със САЩ, които налагат санкциите.

„И това е критичният момент, който има да се случва в следващите няколко дни. Аз очаквам новини по тази линия буквално в следващите пет дни„, обясни Дончев.