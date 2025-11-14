РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Според Зафиров бюджетът за 2026 година не е „мечтаният“, а реалистичният възможен в трудната управленска формула

Вицепремиерът Атанас Зафиров заяви по време на блицконтрола в Народното събрание, че голяма част от предизборните ангажименти на управляващите няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за 2026 година. По думите му, това не е идеалният бюджет за „лява България“, но е реалистичен и съобразен с възможностите на държавата, особено предвид сложната коалиционна формула между идеологически различни партии.

Зафиров подчерта, че правителството залага ясни и стриктни политики за подкрепа на работещите и повишаване на доходите. В този контекст той посочи увеличението на социалните осигуровки с два процентни пункта и повишаването на максималните осигурителни прагове като стъпки, които ще стабилизират пенсионната система.

Според вицепремиера минималната работна заплата ще бъде защитена и от 2026 година ще достигне 1213 лева, което представлява ръст от 12,6% — изпреварващ значително очакваната инфлация. Той определи това като доказателство, че бюджетът е ориентиран към основните нужди на гражданите, въпреки политическите ограничения.

