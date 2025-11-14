Банки предупреждават за ранно спиране на плащания към „Лукойл“, кабинетът иска спешна лицензия за гарантиране на дейността

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че е възникнал нов сериозен риск във връзка със санкциите срещу „Лукойл“. Няколко български банки са предупредили, че може да спрат плащанията и всички картови транзакции към обекти, свързани със санкционираните лица, още през следващата седмица – по-рано от 21 ноември, когато официално влизат в сила американските санкции.

Поради това правителството предприема спешни действия. С новите правомощия на особения търговски управител държавата вече може да действа незабавно, като всички мерки са съгласувани с международните партньори. Кабинетът очаква скоро да бъде издадена еднократна лицензия, която да позволи „Лукойл Нефтохим“ да продължи работа при строг контрол, така че нито средства към акционерите, нито плащания към санкционирани лица да достигат до Русия.

Ситуацията беше обсъдена на свикано от премиера Росен Желязков извънредно заседание на Съвета по сигурността, посветено на избора и действията на особения управител на „Лукойл“.