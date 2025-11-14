„Да, България“ подава сигнал в прокуратурата заради твърдения на Борисов за Цветан Василев и Делян Пеевски

От „Да, България“ подготвят сигнал до прокуратурата във връзка с внезапните признания на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за „гоненицата“ между Делян Пеевски и шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, разиграла се в дома на герберския лидер.

Вчера Борисов разказа, че преди около 11 години е позволил на Василев да се скрие в дома му от Пеевски и се обяви за „ятак“ на банкера. Днес обаче той омаловажи разказа си, като заяви, че всичко било шега, а посещението на Василев било просто среща „ей така“. На поредица от въпроси защо Цветан Василев е ходил в дома му, какво са си говорили и какво е предизвикало страха му от Пеевски, Борисов отговори, че не знае, както и че „те тогава бяха заедно“.

Попитан дали наистина е крил Цветан Василев „като ятак„, водачът на герберите лаконично заяви: „Глупости, нали вчера се шегувах с колежките“.

„Когато бяха приятели с Пеевски, не идваха при мен. После вече, когато не бяха приятели, идваха„, каза още Борисов, а накрая се закани, че ще си тръгне, ако се продължи с въпроси по темата.

На основата на разследване на „Бивол“ от 2016 г. сега „Да, България“ ще подаде сигнал до прокуратурата. Според тях в разследването „е показана схема, по която е придобит „Булгартабак“. От партията настояват прокуратурата да установи кой е присъствал на срещата и доколко Борисов е прикривал Цветан Василев от Делян Пеевски.

„Да, България“ отново повдигна и темата за Бюджет 2026 като го определи като удар по бизнеса и средната класа. Мартин Димитров коментира пред репортери в парламентарните кулоари, че финансовата рамка повтаря негативните примери на Румъния и Гърция, като новите заеми ще нарастват до 60 млн. лв. на ден, което застрашава финансовата стабилност.

Партията очаква обсъждане на предложената от тях мярка за ограничаване на бонусите в публичния сектор, но се съмнява в подкрепата на ГЕРБ за закона. Те настояват за ясно регламентирани процедури за бонусите в администрацията, публичните предприятия и регулаторите.

На въпрос за разширяването на синята и зелената зона за паркиране в София и покачването на цените ѝ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че са съгласни с решението на техните общински съветници.