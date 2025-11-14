Правителството има план по темата „Лукойл“, заяви вицепремиерът Дончев

Готовността на правителството по темата „Лукойл“ е висока, то има план. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, по време на днешния парламентарен блицконтрол. Той отговори на въпрос на парламентарната група на „ПП-ДБ“ относно готовността на правителството да назначи особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“ и какво планира кабинетът като действия до 21 ноември, когато изтича крайният срок, поставен от САЩ за влизане в сила на санкциите срещу руските компании „Лукойл“ и „Роснефт“ и техните активи.

Вицепремиерът Дончев обяви, че не е изключено в рамките на следващите два почивни дни да има развитие по въпроса. Той определи като критичен момент преговорите с налагащата санкциите страна в лицето на САЩ.

Вицепремиерът е категоричен, че в България няма да има криза с горивата.

Но той направи и уговорката: „колко правилни са били стъпките на правителството през последните седмици ще се докаже“. „Колко добър е един план зависи от резултатите и изпълнението му. Сигурен съм, че по резултатите, съвсем скоро може да разберете, че планът е бил добър“, зояви Дончев.