Нидерландска делегация ще пътува до Китай за решение на спора с чиповете на Nexperia

Нидерландска правителствена делегация ще пътува до Китай в началото на следващата седмица, за да търси решение на спора около производителя на чипове Nexperia, съобщи нидерландският министър на икономиката Винсент Кареманс.

„Делегация от моето министерство ще посети Пекин, за да продължим усилията за постигане на взаимно приемливо решение“, заяви Кареманс. Той добави, че приветства стъпките на Китай за разхлабване на износните правила за чиповете на Nexperia, но следи ситуацията, за да установи кога търговията от китайските съоръжения на компанията ще бъде напълно възстановена.

В момента правителството на Нидерландия наложи вето върху стратегическите решения на компанията, а Пекин призова нидерландските съюзници да оказват натиск върху Хага за отстъпки.

