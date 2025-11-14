РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Петте най-добри упражнения за подобряване на баланса в средна възраст

Ползите от силните прасци баланса

Нашият баланс е нещо, което често приемаме за даденост, но изследванията показват, че той може да бъде един от най-важните показатели за дългосрочно здраве и дълголетие. Лошият баланс в по-късна възраст е свързан както със сериозни здравословни състояния, така и с по-висок риск от падания и травми. Голямо проучване, публикувано в British Journal of Sports Medicine през 2022 г., установява, че невъзможността да се стои на един крак в продължение на 10 секунди в средна и по-късна възраст е свързана с почти двоен риск от смъртност.

Експертите вече препоръчват т.нар. тест „фламинго“, при който проверявате колко дълго можете да стоите на всеки крак – лесен начин да оцените баланса си у дома.

Балансът започва да отслабва още около 40-те години

Според Лора Уилсън, специалист по мускулно-скелетна физиотерапия и директор на The Swiss Touch Physiotherapy, балансът може да започне да се влошава още от 40-годишна възраст.

„Основната причина е, че спираме да го предизвикваме“, казва Уилсън. „Седим повече, движим се по-малко непредвидимо и губим малките ежедневни стимули, които поддържат рефлексите активни.“

С напредването на възрастта настъпват и физиологични промени:
– губим мускулна сила,
– подвижността на ставите (особено глезените и гръдния отдел на гръбнака) намалява,
– зрението и проприоцепцията (усещането за позицията на тялото) отслабват.

Това кара тялото да получава по-бавна информация за положението си в пространството.

Колкото по-рано започнем да тренираме баланса си, толкова по-добре. „Добрата новина е, че балансът се тренира много лесно и се подобрява бързо“, казва Уилсън. „Редовната тренировка укрепва стабилизиращите мускули, подобрява стойката и поддържа силна връзката между ума и тялото.“

Само няколко минути на ден могат да имат реален ефект. „Нервната система се адаптира бързо и при последователни упражнения координацията и стабилността могат да се подобрят в рамките на седмици.“

1. Стоене на един крак с достигане напред

Как се изпълнява:

  1. Застанете изправени и повдигнете единия крак.
  2. Изпънете едната ръка напред, след това нагоре, като държите таза стабилен.
  3. Задръжте 10–20 секунди от всяка страна.

Ползи:
„Упражнението подобрява проприоцепцията от стъпалото и глезена и укрепва дълбоките стабилизиращи мускули около таза и корема,“ казва Уилсън. „Движението с протягане предизвиква динамичен контрол на стойката, важен за реалните ежедневни движения.“

2. Ходене на пръсти

Как се изпълнява:

  1. Повдигнете се на пръсти.
  2. Вървете бавно напред 10–15 стъпки.
  3. Дръжте петите високо и стойката изправена.

Ползи:
„Укрепва вътрешните мускули на стъпалото, прасците и глезените — основата на баланса,“ обяснява Уилсън.
Полезно е особено в средна възраст, когато сковаността в глезените и намалената чувствителност могат да нарушат стабилността.

3. Кръстосано докосване коляно–ръка

Как се изпълнява:

  1. Повдигнете дясното коляно.
  2. Докоснете го с лявата ръка.
  3. Сменете страните и продължете 30–60 секунди.

Ползи:
Упражнението активира косите и дълбоките коремни мускули, като намалява нежеланото усукване на торса.
Подобрява координацията между горната и долната част на тялото – ключово за баланса при движения в различни посоки.

4. Румънска мъртва тяга на един крак

Как се изпълнява:

  1. От изправен стоеж наклонете тялото напред в тазобедрените стави.
  2. Единият крак се вдига назад, гърбът остава прав.
  3. Върнете се в изходна позиция.
  4. Започнете с 2 серии по 8 повторения и постепенно увеличете до 3 серии по 12.

Ползи:
„Едно от любимите ми упражнения,“ казва Уилсън.
Укрепва седалището, задната част на бедрата и мускулите около гръбнака, като едновременно развива стабилност в таза — изключително важно за добър баланс.

5. Обратен напад с повдигане на коляното

Как се изпълнява:

  1. Застанете с крака на ширината на таза.
  2. Направете голяма крачка назад с левия крак и сгънете коленете.
  3. Оттласнете се от десния крак и повдигнете лявото коляно до нивото на таза.
  4. Преминете директно към следващото повторение.
  5. Започнете с 2 серии по 8 повторения, увеличете до 3 серии по 12.

„Това упражнение укрепва седалищните и квадрицепсите, и тренира контролираното движение през таза и коленете,“ казва Уилсън. „Преходът от напад към стоене на един крак наподобява ежедневните ситуации, в които балансът е предизвикан.“

