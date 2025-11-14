Amazon и Microsoft подкрепят закон, ограничаващ износа на чипове на Nvidia за Китай

Технологичният гигант Amazon се присъединява към Microsoft в подкрепа на нов закон в САЩ, който цели да ограничи износа на напреднали чипове на Nvidia към Китай, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“. Законопроектът, наречен GAIN AI Act, се подкрепя и от AI компанията Anthropic. Той изисква производителите на AI чипове първо да изпълняват поръчките в САЩ, преди да продават на други държави.

Microsoft вече публично подкрепи мярката, а представители на Amazon също са заявили подкрепа в разговори със служители в Сената.

Meta и Google засега не са заели позиция, както и президентът Доналд Тръмп.

Nvidia обаче предупреждава, че законът ще намали глобалната конкуренция и ще ограничи достъпа на други страни до най-модерните чипове.

Според анализатори инициативата показва стремежа на Вашингтон да защити американските интереси на фона на опасения, че Китай може да използва мощни AI технологии за военни цели.