Amazon и Microsoft подкрепят закон, ограничаващ износа на чипове на Nvidia за Китай

Технологичният гигант Amazon се присъединява към Microsoft в подкрепа на нов закон в САЩ, който цели да ограничи износа на напреднали чипове на Nvidia към Китай, съобщава „Уолстрийт Джърнъл“. Законопроектът, наречен GAIN AI Act, се подкрепя и от AI компанията Anthropic. Той изисква производителите на AI чипове първо да изпълняват поръчките в САЩ, преди да продават на други държави.

Microsoft вече публично подкрепи мярката, а представители на Amazon също са заявили подкрепа в разговори със служители в Сената.

Meta и Google засега не са заели позиция, както и президентът Доналд Тръмп.

Nvidia обаче предупреждава, че законът ще намали глобалната конкуренция и ще ограничи достъпа на други страни до най-модерните чипове.

Microsoft съкращава около 6 000 души или 3% от работната си сила

Според анализатори инициативата показва стремежа на Вашингтон да защити американските интереси на фона на опасения, че Китай може да използва мощни AI технологии за военни цели.

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

