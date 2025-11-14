РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Според Асен Василев изборът на Румен Спецов е „лоша шега“

Асен Василев е категоричен, че ако Пеевски управлява рафинерията, криза с горивата ще има

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи като „лоша шега“ избора на Румен Спецов за особен управител в „Лукойл“

„Румен Спецов беше назначен, за да събира данъци, а не за да управлява рафинерия. Има изискване още в закона от 2023 година, че особеният управител трябва да има 5 години опит в петролната индустрия и управлението на активи в тази индустрия. Не мисля, че господин Спецов ги има, така че според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура за особен управител“, каза той.

Румен Спецов оглавяваше приходната агенция и в периода, когато Асен Василев беше министър на финансите. По думите на Василев, след като е напуснал министерството, той не е поддържал контакт със Спецов. 

