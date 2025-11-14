Денят по диагонал – 14 ноември 2025 г.

Правителствоот предлага Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“
Правителството предлага изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов да стане особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“. Това съобщиха министърът на икономиката Петър Дилов и министърът на правосъдието Георги Георгиев. Очакванията са Спецов да бъде вписан в Търговския регистър до понеделник. Назначението става възможно след влизането в сила на последните законови промени, уреждащи фигурата на особен търговски управител, одобрени на 13 ноември.
Банки предупреждават за ранно спиране на плащания към „Лукойл“, кабинетът иска спешна лицензия за гарантиране на дейността
Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че е възникнал нов сериозен риск във връзка със санкциите срещу „Лукойл“. Няколко български банки са предупредили, че може да спрат плащанията и всички картови транзакции към обекти, свързани със санкционираните лица, още през следващата седмица – по-рано от 21 ноември, когато официално влизат в сила американските санкции. Кабинетът очаква скоро да бъде издадена еднократна лицензия, която да позволи „Лукойл Нефтохим“ да продължи работа при строг контрол.
Столичани негодуват срещу двойното поскъпване на паркирането
От 5 януари 2026 г. цените за почасово паркиране в София ще се удвоят както в синята, така и в зелената зона, което предизвика възмущение сред столичани. В социалните мрежи хората заплашват да сезират контролни органи като КЗП, НАП и КЗК, за да проверят дали увеличението е икономически обосновано, особено във връзка с въвеждането на еврото. Законът за въвеждане на еврото забранява повишаването на цените при превалутиране, освен ако е оправдано от обективни икономически фактори.
Нормално ли е държавата да продължава да е най-големият работодател у нас?
Честият и необмислен скок на държавните заплати може да доведе до по-високи данъци, бюджетни дефицити и по-малка конкурентоспособност на икономиката. Освен това по този начин държавата обира най-квалифицираните кадри. Ако държавата плаща повече от ИТ фирми, инженерингови компании и индустрията, със сигурност частният сектор ще изнемогва. По данни на НСИ през третото тримесечие средната брутна заплата в България достига 2549 лева, като в частния сектор тя е 2511 лева, а в обществения – 2662 лева. През септември (последният месец, за който има данни) общата средна заплата вече е 2580 лева.
Летищата остават извън стандарт за сигурност на ЕС
Нито едно международно летище у нас не покрива действащия Standard 3.1 за авиационна сигурност. Докога държавата ни ще прикрива инерцията на собствената си администрация с постоянни дерогации на задължителни за целия ЕС правила?! Вече близо две десетилетия България се представя като „най-сговорчивия“ член на Европейския съюз – държава, която безусловно прилага почти всички решенията на Еврокомисията, без дори да ги коментира. Но точно в една от най-важните и най-чувствителните сфери – сигурността на гражданската авиация, години наред е в очевадно нарушение.
Прокуратурата в Перник внесе обвинителен акт срещу двойката, снимала поръчкови клипове с мъчения и убийства на животни
Прокуратурата в Перник приключи разследването срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявяване на жестокост към животни, убийства на животни по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Според обвинението двамата действали в предварителен сговор и заснемали клипове за международна аудитория, като имали дори „ценоразпис“ за поръчковите видеа. И двамата остават в ареста, а делото вече е внесено в съда и предстои разпоредително заседание.