Денят по диагонал – 14 ноември 2025 г.

Правителството предлага изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов да стане особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“. Това съобщиха министърът на икономиката Петър Дилов и министърът на правосъдието Георги Георгиев. Очакванията са Спецов да бъде вписан в Търговския регистър до понеделник. Назначението става възможно след влизането в сила на последните законови промени, уреждащи фигурата на особен търговски управител, одобрени на 13 ноември.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че е възникнал нов сериозен риск във връзка със санкциите срещу „Лукойл“. Няколко български банки са предупредили, че може да спрат плащанията и всички картови транзакции към обекти, свързани със санкционираните лица, още през следващата седмица – по-рано от 21 ноември, когато официално влизат в сила американските санкции. Кабинетът очаква скоро да бъде издадена еднократна лицензия, която да позволи „Лукойл Нефтохим“ да продължи работа при строг контрол.

От 5 януари 2026 г. цените за почасово паркиране в София ще се удвоят както в синята, така и в зелената зона, което предизвика възмущение сред столичани. В социалните мрежи хората заплашват да сезират контролни органи като КЗП, НАП и КЗК, за да проверят дали увеличението е икономически обосновано, особено във връзка с въвеждането на еврото. Законът за въвеждане на еврото забранява повишаването на цените при превалутиране, освен ако е оправдано от обективни икономически фактори.

Честият и необмислен скок на държавните заплати може да доведе до по-високи данъци, бюджетни дефицити и по-малка конкурентоспособност на икономиката. Освен това по този начин държавата обира най-квалифицираните кадри. Ако държавата плаща повече от ИТ фирми, инженерингови компании и индустрията, със сигурност частният сектор ще изнемогва. По данни на НСИ през третото тримесечие средната брутна заплата в България достига 2549 лева, като в частния сектор тя е 2511 лева, а в обществения – 2662 лева. През септември (последният месец, за който има данни) общата средна заплата вече е 2580 лева.

Нито едно международно летище у нас не покрива действащия Standard 3.1 за авиационна сигурност. Докога държавата ни ще прикрива инерцията на собствената си администрация с постоянни дерогации на задължителни за целия ЕС правила?! Вече близо две десетилетия България се представя като „най-сговорчивия“ член на Европейския съюз – държава, която безусловно прилага почти всички решенията на Еврокомисията, без дори да ги коментира. Но точно в една от най-важните и най-чувствителните сфери – сигурността на гражданската авиация, години наред е в очевадно нарушение.

Прокуратурата в Перник приключи разследването срещу 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишния Красимир Георгиев, които бяха заподозрени в проявяване на жестокост към животни, убийства на животни по особено мъчителен начин и създаване на порнографски материали. Според обвинението двамата действали в предварителен сговор и заснемали клипове за международна аудитория, като имали дори „ценоразпис“ за поръчковите видеа. И двамата остават в ареста, а делото вече е внесено в съда и предстои разпоредително заседание.