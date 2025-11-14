Обединеното кралство удължи разрешението за транзакции с българските дружества на „Лукойл“

Службата за налагане на финансови санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство (OFSI) удължи лиценза, позволяващ транзакции с българските дъщерни дружества на „ЛУКОЙЛ„, „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, до 14 февруари 2026 година. Това беше съобщено на уебсайта на службата.

На 14 ноември 2025 г. OFSI издаде Генерален лиценз INT/2025/7895596 съгласно член 64 от Регламента за Русия (санкции) (излизане от ЕС) от 2019 г. („Регламентът за Русия“), който позволява продължаването на бизнес операциите с организациите на „Лукойл България“.

В този лиценз: „Лукойл България“ означава „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, които са дъщерни дружества на ПАО „Лукойл“. „Техни дъщерни дружества“ означава всяко образувание, притежавано или контролирано, пряко или косвено, от образуванията на „Лукойл България“ по смисъла на чл. 7 от руските регламенти.

„Лице“ означава физическо лице, юридическо или неюридически обединение от лица, всяка организация или всяко сдружение или комбинация от лица, което само по себе си не е британско лице с посочена идентификация.

Съгласно издадения лиценз, при спазване на условията по-долу:

-Лице може да продължи бизнес операции, включващи дружествата на „Лукойл България“ и техните дъщерни дружества, включително, но не само:

-4.1.1. Плащания към или от дружествата на „Лукойл България“ по силата на съществуващи или нови задължения или договори;

-4.1.2. Плащания към или от всяко друго лице по силата на задължения или договори; и

-4.1.3. Предоставяне на и получаване на икономически ресурси от дружествата на „Лукойл България“.

-4.2. Съответна институция на Обединеното кралство може да обработва плащания, извършени в съответствие с параграфи 4.1.14.1.3 по-горе.

Този лиценз се прилага само за руските разпоредби и разрешава действия, които иначе са забранени от руските разпоредби. Този лиценз не разрешава действие, което би довело до нарушение на други разпоредби за санкции на Обединеното кралство (разпоредби, приети съгласно раздел 1 от Закона за санкциите и борбата с изпирането на пари от 2018 г.).

Информацията, предоставена на Министерството на финансите на Нейно Величество във връзка с този лиценз, ще бъде разкривана на трети страни само в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните на Обединеното кралство и Закона за защита на данните от 2018 година.

Този лиценз влиза в сила от 14 ноември 2025 г. и изтича на 14 февруари 2026 година.

Министерството на финансите на Нейно Величество може да променя, отменя или спира действието на този лиценз по всяко време.

Санкциите на САЩ срещу „ЛУКОЙЛ“, които влизат в сила на 21 ноември, изостриха ситуацията в България: компанията доставя приблизително 80% от горивото на страната. Българските власти наложиха строги мерки за сигурност, като поеха контрола върху съоръженията на „ЛУКОЙЛ“ и разшириха правомощията на правителството върху рафинерията в Бургас.

На фона на заплахата от недостиг на гориво, България се стреми да договори отсрочка на санкциите със САЩ, следвайки примера на Унгария, която получи такава в замяна на големи покупки на американски газ и гориво. По-рано, на 15 октомври, Обединеното кралство включи „ЛУКОЙЛ“ в разширения сегмент от списъка със станции, а на 22 октомври Министерството на финансите на САЩ предприе подобна стъпка.