Ахмед Доган стана почетен председател с оперативни функции в новата партия АПС

На учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции, съгласно устава на формацията. Делегатите приеха уставите и структурата на оперативното бюро, а след края на заседанието Димитър Николов представи официално новото ръководство. Партията ще се управлява от четирима съпредседатели с разделени ресори, включително организационна дейност, сигурност, социална политика и образование.

Учредителите приеха декларация, в която заявяват, че създават АПС като отговор на политическа среда, която според тях е белязана от натиск, зависимости и подкопано доверие в институциите. Партията се определя като либерална, поставяща в центъра правата и свободите, равноправието и човешкото достойнство. Тя си поставя за цел да укрепи демократичните механизми, върховенството на закона и прозрачността в управлението, както и да работи за икономическо развитие и социална справедливост.

Ръководството обяви, че до първата национална конференция основен приоритет ще е изграждането на местните структури. Документите за регистрация на АПС ще бъдат внесени в съда в срок, а първата национална конференция ще се проведе най-късно през септември 2026 г. На въпрос за основаването на партията и липсата на негово изказване, Ахмед Доган отговори: „Колеги, не съм добре, дори на самото събрание не съм говорил повече от няколко минути, моля ви.“