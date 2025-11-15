РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ахмед Доган стана почетен председател с оперативни функции в новата партия АПС

На учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции, съгласно устава на формацията. Делегатите приеха уставите и структурата на оперативното бюро, а след края на заседанието Димитър Николов представи официално новото ръководство. Партията ще се управлява от четирима съпредседатели с разделени ресори, включително организационна дейност, сигурност, социална политика и образование.

На учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции, съгласно устава на формацията. Делегатите приеха уставите и структурата на оперативното бюро, а след края на заседанието Димитър Николов представи официално новото ръководство. Партията ще се управлява от четирима съпредседатели с разделени ресори, включително организационна дейност, сигурност, социална политика и образование.

Учредителите приеха декларация, в която заявяват, че създават АПС като отговор на политическа среда, която според тях е белязана от натиск, зависимости и подкопано доверие в институциите. Партията се определя като либерална, поставяща в центъра правата и свободите, равноправието и човешкото достойнство. Тя си поставя за цел да укрепи демократичните механизми, върховенството на закона и прозрачността в управлението, както и да работи за икономическо развитие и социална справедливост.

Ръководството обяви, че до първата национална конференция основен приоритет ще е изграждането на местните структури. Документите за регистрация на АПС ще бъдат внесени в съда в срок, а първата национална конференция ще се проведе най-късно през септември 2026 г. На въпрос за основаването на партията и липсата на негово изказване, Ахмед Доган отговори: „Колеги, не съм добре, дори на самото събрание не съм говорил повече от няколко минути, моля ви.“ 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени