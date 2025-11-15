САЩ временно освободиха сръбската NIS от санкциите заради преговори за промяна на собствеността

Сръбската петролна компания NIS, която е под американски санкции заради мажоритарната собственост на руската „Газпром нефт“, е получила тримесечно освобождаване от ограниченията. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представител на сръбското правителство. Макар санкциите да бяха наложени още през януари, реалното им прилагане започна едва на 8 октомври след няколко отлагания.

NIS управлява единствената рафинерия в Сърбия – тази в Панчево, която ежегодно преработва 4,8 млн. тона суров петрол и покрива голяма част от националното потребление. Държавата държи почти 30% от акциите, докато „Газпром нефт“ притежава близо 45%. През септември компания, свързана с „Газпром“, придоби още 11,3% от капитала.

По думите на сръбския министър на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, руските собственици са поискали от американската служба OFAC удължаване на лиценза за работа. Мотивът – водят преговори за прехвърляне на контрола върху компанията на трета страна, което може да промени статута ѝ спрямо санкциите.