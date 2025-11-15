Напусна ни Вачо Бъндарака – един от основателите на първата рок група у нас

На 81-годишна възраст ни напусна Иван Милев, по-известен като Вачо Бъндарака или Малкия Бъндарак. Заедно с брат си – Димитър Милев – Бънди през 1962 г. те основават първата рок група у нас – „Бъндараците“ и така запалват със свободния дух на рокендрола софийската младеж.

В състава са Кирил Маричков, който е съученик на Вачо Бъндарака, и приятелят им от квартала Петър Цанков. През 1963 г. към групата се присъединява и Панайот Михайлов (ударни).

„Бъндараците“ изпълняват песни и пиеси на „Енималс“, „Сърчърс“, „Шедоус“. Първите им изяви са по забави и балове – в слаботоковия завод „Ворошилов“, в Художествената академия, в Студентския дом на културата. До 1965 г. групата прави концертни турнета с Георги Минчев, както и записи в радиото (между тях е и първата песен на Кирил Маричков – „Разходка“).

Братя Милеви като група имат регистрирани записи на малка грамофонна плоча под името „Синигери“, издадена от Балкантон през 1968 година.

На 15 юни 1993 г. умира големият Бъндарак – Димитър Милев. Колегите му организират голям концерт в негова памет.

През 2013 г. режисьорът Иван Трайков заснема филм за Вачо Бъндарака – „Лорд Бънди от София“ – по сценарий на Боряна Матеева и Константин Петров.





