Денят по диагонал – 15 ноември 2025 г.

Коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има, тъй като бюджетът не позволява подобен разход. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ–СДС Деница Сачева в ефира на NOVA.

На учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции, съгласно устава на формацията. Делегатите приеха уставите и структурата на оперативното бюро, а след края на заседанието Димитър Николов представи официално новото ръководство. Партията ще се управлява от четирима съпредседатели с разделени ресори, включително организационна дейност, сигурност, социална политика и образование.

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент договориха бюджета на ЕС за 2026 година. Той предвижда 192,8 млрд. евро в ангажименти и 190,1 млрд. евро в плащания, като средствата ще подкрепят ключови приоритети – конкурентоспособност, отбрана, хуманитарна помощ и политика по миграцията, предаде БНР.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна митата върху голяма група селскостопански продукти – включително месо, кафе, шоколад, банани, домати и портокали, за да предотврати поскъпване на храните за американските потребители. Решението идва след изборни победи на демократите в ключови щати, където основна тема беше растящата цена на живота.

Президентът Румен Радев заяви, че е „дълбоко загрижен“ за върховенството на правото и Конституцията, като определи назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ като действие, което противоречи на закона. Той подчерта, че според последните промени управителят трябва да изготви подробен шестмесечен план и да го представи пред Съвета по сигурността, но самият той дори не е присъствал на заседанието на Съвета.