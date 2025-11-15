РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Денят по диагонал – 15 ноември 2025 г.

Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите

Коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има, тъй като бюджетът не позволява подобен разход. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ–СДС Деница Сачева в ефира на NOVA.

Ахмед Доган стана почетен председател с оперативни функции в новата партия АПС

На учредителното събрание на новата политическа партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган беше избран за почетен председател с оперативни функции, съгласно устава на формацията. Делегатите приеха уставите и структурата на оперативното бюро, а след края на заседанието Димитър Николов представи официално новото ръководство. Партията ще се управлява от четирима съпредседатели с разделени ресори, включително организационна дейност, сигурност, социална политика и образование.

Съветът на ЕС и ЕП договориха бюджета за 2026 година: 192,8 млрд. евро за конкурентност, отбрана и миграция

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент договориха бюджета на ЕС за 2026 година. Той предвижда 192,8 млрд. евро в ангажименти и 190,1 млрд. евро в плащания, като средствата ще подкрепят ключови приоритети – конкурентоспособност, отбрана, хуманитарна помощ и политика по миграцията, предаде БНР.

Тръмп намалява митата върху храни след изборни загуби на републиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп премахна митата върху голяма група селскостопански продукти – включително месо, кафе, шоколад, банани, домати и портокали, за да предотврати поскъпване на храните за американските потребители. Решението идва след изборни победи на демократите в ключови щати, където основна тема беше растящата цена на живота.

Назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ е извън закона, заяви Радев

Президентът Румен Радев заяви, че е „дълбоко загрижен“ за върховенството на правото и Конституцията, като определи назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ като действие, което противоречи на закона. Той подчерта, че според последните промени управителят трябва да изготви подробен шестмесечен план и да го представи пред Съвета по сигурността, но самият той дори не е присъствал на заседанието на Съвета.

