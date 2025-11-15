Желязков: Дерогацията за „Лукойл“ е успех, България влиза в нов етап на енергийно развитие

Премиерът Росен Желязков заяви, че правителството е постигнало най-добрия възможен резултат за рафинерията „Лукойл“, след като страната получи дерогация за шест месеца. Той подчерта, че от началото на санкциите се водят ежедневни разговори с партньорите от САЩ и Великобритания, за да се гарантира, че средства от дружеството няма да отиват към санкционирани лица, а рафинерията ще работи без прекъсване и без риск за пазара и работниците.

Желязков очаква особеният търговски управител да внесе спокойствие и ефективен контрол. Той добави, че следващите месеци ще бъдат трудни и че санкциите към Русия ще продължат да се засилват, докато войната в Украйна продължава.

Премиерът и енергийният министър Жечо Станков инспектираха строителството на лот 3 от Вертикалния газов коридор. Министър-председателят отбеляза, че България навлиза в нов етап на енергийно развитие и се превръща във важен транзитен център за природен газ от Гърция към страни като Украйна, Молдова, Унгария и Словакия. Проектът засилва енергийната независимост и диверсификацията.

Станков подчерта, че трасето укрепва регионалните партньорства и ролята на България като газов преносител, а участието на международни високотехнологични компании повишава качеството и сигурността. Той посочи, че енергийният сектор остава стабилен финансов стълб, генериращ приходи за бюджета.

По двата лота от проекта се отчита значителен напредък – разчистени трасета, разнесени и заварени тръби и изпълнени ключови инженерни пресичания чрез хоризонтално насочено пробиване, което щади околната среда.