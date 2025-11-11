Сърбия обяви готовността на Русия да отстъпи контрола върху НИС поради санкциите на САЩ

Руските акционери в мажоритарния дял в „Петролна индустрия на Сърбия“ (НИС) са готови да отстъпят контрола над компанията на трета страна поради санкциите на САЩ. Това обяви сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram.

Министър Джедович-Ханданович цитира известие, изпратено до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Руските акционери поискаха удължаване на оперативния си лиценз въз основа на „преговори с трета страна“. „OFAC вече отговори с определени коментари и се надяваме, че те ще представят позицията си в рамките на една седмица“, написа министър Джедович-Ханданович.

Сред основните акционери на НИС са „Газпром нефт“ (с 44.85%) и сръбското правителство (с 29.87%).

Други 11.3% от акциите са собственост на Intelligence JSC, управлявана от „Газпром Капитал“ LLC.

САЩ добавиха НИС към списъка си със санкции в началото на годината, като ограниченията започнаха да действат през октомври. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че САЩ настояват за пълно изтегляне на руския капитал от петролната индустрия на Сърбия. На 15 октомври Русия отхвърли предложението на президента Вучич да продаде своя дял.

„Петролна индустрия на Сърбия“ (Нафтна Индустрија Србије, NIS) е мултинационална петролна и газова компания

с централен офис в сградата на NIS в Нови Сад, Сърбия. NIS е една от най-печелившите компании в Сърбия и един от най-големите местни износители, в която работят около 11 000 души в Сърбия и региона.

Основните дейности на компанията са проучване, производство и рафиниране на петрол и природен газ, продажба и дистрибуция на широка гама от петролни и газови продукти, както и реализиране на енергийни и нефтохимически проекти. Основните производствени мощности на NIS се намират в Република Сърбия, а дъщерни дружества и представителства са създадени в Босна и Херцеговина, България, Румъния, Русия и Ангола.