Украйна и Гърция сключиха споразумение за доставки на американски втечнен газ за зимата 2025–2026

Гръцката държавна компания за природен газ „ДЕПА Ембориас“ и украинската „Нафтогаз“ подписаха в Атина декларация за намерения, която предвижда транзит на американски втечнен газ към Украйна в периода декември 2025 – март 2026 година, съобщи телевизия „Скай“, цитирана от БТА. Подписването се състоя непосредствено преди срещата между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски, който пристигна в Атина специално за договореностите, оцени стойността на бъдещото споразумение на около 2 милиарда евро. Според съвместното съобщение на двете компании декларацията има ключова роля за укрепване на регионалната и европейската енергийна сигурност и ще подкрепи Украйна през предстоящата трудна зима.

Гръцката енергийна инфраструктура ще осигурява преноса на газа по Вертикалния газов коридор. Доставките на американски LNG ще се извършват чрез „Маршрут 1“, който се управлява съвместно от операторите на газопреносните системи на Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна.

На подписването в резиденцията „Максимос“ присъства и американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, заедно с гръцкия енергиен министър Ставрос Папаставру.