Денят по диагонал – 16 ноември 2025 г.

Държавата ще прави пълен скрининг при евентуална продажба на активите на „Лукойл“ в България

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че ако започне продажба на активите на „Лукойл“ в България, държавата ще прилага специален скринингов механизъм, ръководен от вицепремиера Томислав Дончев. По думите му, това звено, в което участва и представител на министерството, ще оценява дали потенциалният купувач е достатъчно стабилен и предвидим, за да не застраши националната сигурност.

Повишението на цените за паркиране е било обсъждано още през 2016 година, заяви Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че повишението на цените за паркиране в синя и зелена зона е било обсъждано още през 2016 година, но е било отлагано твърде дълго. Той обясни пред БНР, че актуализацията отразява инфлацията от последните десет години и е част от по-широка политика за подредена градска среда. Терзиев подчерта, че реформата не цели да увеличава приходите в общия бюджет, а да въведе модел, при който част от средствата от платеното паркиране директно ще се връщат в районите за ремонт на тротоари, осветление, малка инфраструктура и нови паркоместа.

Битката за поста за Киър Стармър се засилва в Лейбъристката партия

Киър Стармър

Анонимният брифинг на 4 ноември, в който сътрудници на британския премиер Киър Стармър разкриха „заговор“ за отстраняването му, имаше ефект на бумеранг: сега цялата страна обсъжда кога непопулярният политик ще се оттегли и кой ще го замени. Политическата съдба на Стармър ще се определи от резултата от две предстоящи събития: представянето на бюджета на правителството за следващата година и местните избори през май 2026 г.

Украйна и Гърция сключиха споразумение за доставки на американски втечнен газ за зимата 2025–2026

Гръцката държавна компания за природен газ „ДЕПА Ембориас“ и украинската „Нафтогаз“ подписаха в Атина декларация за намерения, която предвижда транзит на американски втечнен газ към Украйна в периода декември 2025 – март 2026 година, съобщи телевизия „Скай“, цитирана от БТА. Подписването се състоя непосредствено преди срещата между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и украинския президент Володимир Зеленски.

Според Зафиров Бюджет 2026 е „най-социалният от две десетилетия“, левицата отчита ключов принос за ръста на доходите

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров определи проектобюджета за 2026 година като „най-социалния за последните 20 години“. На среща в Пловдив с партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ той заяви, че благодарение на усилията на левицата са постигнати увеличения на доходите, по-висока минимална работна заплата, по-голямо майчинство през втората година и разширена подкрепа за деца и семейства. По думите му, левицата е водила „тихи битки“, работейки без шум за тези резултати.

