Според Зафиров Бюджет 2026 е „най-социалният от две десетилетия“, левицата отчита ключов принос за ръста на доходите

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров определи проектобюджета за 2026 година като „най-социалния за последните 20 години“. На среща в Пловдив с партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ той заяви, че благодарение на усилията на левицата са постигнати увеличения на доходите, по-висока минимална работна заплата, по-голямо майчинство през втората година и разширена подкрепа за деца и семейства. По думите му, левицата е водила „тихи битки“, работейки без шум за тези резултати.

Зафиров подчерта, че правителството е поело управлението на фона на „каскада от кризи“ – проблеми с водоснабдяването, щети от природни бедствия и последици от международните санкции. Той отбеляза, че кабинетът не е получил традиционните „100 дни толеранс“ и е започнал да решава наследени проблеми още от първия ден.

Според вицепремиера постигнатите резултати включват овладяване на водната криза, масови проверки след инцидента в курорта „Елените“ и бърза реакция при казуса „Лукойл“, довела до спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. А това опровергавало критиките на опозицията и показвало, че правителството реагира навреме на проблемите.