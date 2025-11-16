РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Според Зафиров Бюджет 2026 е „най-социалният от две десетилетия“, левицата отчита ключов принос за ръста на доходите

Според Зафиров Бюджет 2026 е „най-социалният от две десетилетия“, левицата отчита ключов принос за ръста на доходите

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров определи проектобюджета за 2026 година като „най-социалния за последните 20 години“. На среща в Пловдив с партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ той заяви, че благодарение на усилията на левицата са постигнати увеличения на доходите, по-висока минимална работна заплата, по-голямо майчинство през втората година и разширена подкрепа за деца и семейства. По думите му, левицата е водила „тихи битки“, работейки без шум за тези резултати.

Зафиров подчерта, че правителството е поело управлението на фона на „каскада от кризи“ – проблеми с водоснабдяването, щети от природни бедствия и последици от международните санкции. Той отбеляза, че кабинетът не е получил традиционните „100 дни толеранс“ и е започнал да решава наследени проблеми още от първия ден.

Според вицепремиера постигнатите резултати включват овладяване на водната криза, масови проверки след инцидента в курорта „Елените“ и бърза реакция при казуса „Лукойл“, довела до спешни законови промени и назначаване на особен управител на рафинерията. А това опровергавало критиките на опозицията и показвало, че правителството реагира навреме на проблемите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени