През април кабинетът ще поиска нова дерогация за санкциите срещу „Лукойл“

Министър-председателят Росен Желязков заяви в Тутракан, че през април България отново ще поиска дерогация, за да бъдат отложени санкциите срещу „Лукойл“. По думите му, въпросът за замразените руски активи ще се разглежда на всеки шест месеца, като ще се следи дали целите на санкциите се изпълняват.

По време на посещението си в Силистра премиерът се срещна с кметове от региона. Той коментира критиките на президента Румен Радев за назначаването на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл“. Желязков подчерта, че всеки трябва да спазва своите конституционни компетенции и напомни, че президентът може да сезира Конституционния съд, ако смята закона за противоконституционен.

Назначаването на особен търговски управител на „Лукойл“ е извън закона, заяви Радев

Министър-председателят призна, че текстът в закона съдържа „несъвършенства“, но според него дългогодишният контролен опит на Спецов отговаря на изискванията за длъжността.

Желязков увери, че пазарът на горива остава стабилен, а политическите спорове създават „погрешни сигнали“ без реална причина. Той изтъкна, че държавата гарантира безпроблемната работа на рафинерията.

