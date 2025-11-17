Активите на инвестиционните фондове у нас нарастват до 12.81 млрд. лв. в края на септември

Към края на септември активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат на 12.81 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.7 млрд. лева (15.3%) в сравнение със септември миналата година и със 724 млн. лева спрямо юни тази година. Това показват данните от Българската народна банка.

Като процент от БВП* общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към септември е 5.8% при 5.4% от БВП към септември 2024 г. и 5.5% към края на юни 2024 година.

В сравнение с юни инвестициите в България се увеличават с 29.2 млн. лева,

а в останалите държави от Европейския съюз – със 105.1 млн. лева. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти е 50.5% към септември 2025 г. при 52.8% към края на септември 2024 г. и 51.5% към юни тази година.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември е 42.6% при 40% към края на септември 2024 г. и 41.4% към юни 2025 година.

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8742.2 млн. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 1.25 млрд. лева. В сравнение с края на юни размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 563.7 млн. лева.

По институционални сектори към края на трето тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 397.9 млн. лева до 5.41 млрд. лева при 5.009 млрд. лева към септември 2024 година.

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“, се увеличават с 584.8 млн. лева (46.3%) до 1.85 млрд. лева към септември при 1264.4 млн. лева към края на трето тримесечие на 2024 година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ нарастват с 308.6 млн. лева, а задълженията към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ нарастват със 155.6 млн. лева.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември са „Застрахователните компании и пенсионните фондове“ (61.8%) и „Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата“ (21.2%). Към края на септември 2024 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 66.8% и 16.9%, а към юни 2025 г. – 62.3% и 20.7 на сто.

* При БВП в размер на 219.599 млрд. лева за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 204.91 млрд. лева за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.)