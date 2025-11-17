РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Активите на инвестиционните фондове у нас нарастват до 12.81 млрд. лв. в края на септември

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Към края на септември активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България, възлизат на 12.81 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.7 млрд. лева (15.3%) в сравнение със септември миналата година и със 724 млн. лева спрямо юни тази година. Това показват данните от Българската народна банка.

Като процент от БВП* общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към септември е 5.8% при 5.4% от БВП към септември 2024 г. и 5.5% към края на юни 2024 година.

В сравнение с юни инвестициите в България се увеличават с 29.2 млн. лева,

а в останалите държави от Европейския съюз – със 105.1 млн. лева. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти е 50.5% към септември 2025 г. при 52.8% към края на септември 2024 г. и 51.5% към юни тази година.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември е 42.6% при 40% към края на септември 2024 г. и 41.4% към юни 2025 година.

Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 8742.2 млн. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 1.25 млрд. лева. В сравнение с края на юни размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 563.7 млн. лева.

По институционални сектори към края на трето тримесечие задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 397.9 млн. лева до 5.41 млрд. лева при 5.009 млрд. лева към септември 2024 година.

кеша, Дъблин планира да раздаде пари на електората преди изборите

Пасивите към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“, се увеличават с 584.8 млн. лева (46.3%) до 1.85 млрд. лева към септември при 1264.4 млн. лева към края на трето тримесечие на 2024 година.

Спрямо юни пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ нарастват с 308.6 млн. лева, а задълженията към сектор „Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства“ нарастват със 155.6 млн. лева.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември са „Застрахователните компании и пенсионните фондове“ (61.8%) и „Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата“ (21.2%). Към края на септември 2024 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 66.8% и 16.9%, а към юни 2025 г. – 62.3% и 20.7 на сто.

* При БВП в размер на 219.599 млрд. лева за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 204.91 млрд. лева за 2024 г. (данни на НСИ от 20 октомври 2025 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени