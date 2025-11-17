РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Светлан Стоев е новият посланик на България в Швейцария

Светлан Стоев е новият извънреден и пълномощен посланик на България в Швейцария.

Указът на президента ще бъде обнародван в утрешния брой на „Държавен вестник“.

Светлан Стоев е дипломат от кариерата. Започва работа в министерството на външните работи преди 40 години.

Заемал е различни длъжности. Бил е посланик в Швеция и в Дания.

Светлан Стоев беше министър на външните работи в двете служебни правителства на Стефан Янев, назначени от Радев.

С друг указ държавният глава освобождава Ради Найденов от длъжността посланик на България в Швейцария.

