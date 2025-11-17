Румен Спецов: Доставките на горива няма да бъдат прекъсвани

Дружествата на „Лукойл“ у нас ще продължат да работят при пълна прозрачност

Дружествата на руската петролна компания „Лукойл“ ще продължат да работят при пълна прозрачност и доставките на горива няма да бъдат прекъсвани.

Това се казва в съобщение на центъра за връзки с държавите институции и с обществеността на компанията, подписано от встъпилия днес в длъжност особен търговски управител Румен Спецов.

Групата дружества на „Лукойл“ в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност, предвидимост и сигурност в енергийния сектор, като ще бъде приложен строг финансов контрол при абсолютно спазване на международните регулации и санкционни режими, се казва още в съобщението от „Лукойл“.