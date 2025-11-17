Бюджет 2026 влиза за обсъждане в Народното събрание тази седмица

Бюджетът за 2026 година ще бъде на фокус през тази седмица в Народното събрание. Във вторник трите план-сметки – на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на държавата, влизат в Комисията по бюджет и финанси в парламента.

В края на миналата седмица разчетите бяха одобрени от Министерския съвет, въпреки че план-сметката не беше съгласувана със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причината беше бойкот от страна на работодателите.

План-сметката за догодина претърпя редица критики както от работодатели и синдикати, така и от опозицията. Правителството обаче обясни, че това е оптималният бюджет, който коалицията и мнозинството в парламента може и ще подкрепи.

В бюджета е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро. Предвижда се от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7 и 8 процента.

Амбицията на управляващите е до края на седмицата, план-сметката за догодина да бъде гласувана на първо четене в пленарната зала.