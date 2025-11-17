РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп подкрепи законопроект за налагане на санкции на партньорите на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи законопроект за налагане на санкции на всички страни, с които Русия прави бизнес. Той уточни, че законопроектът в момента се разглежда от Конгреса.„Както знаете, аз предложих това, така че всяка страна, която прави бизнес с Русия, ще бъде подложена на много строги санкции“, каза Тръмп пред репортери, цитиран от Ройтерс.

Президентът на САЩ добави, че икономическите партньори на Иран също могат да бъдат подложени на подобни санкции. Той уточни, че Конгресът може да добави забрана за сътрудничество с Техеран към законопроекта по време на разглеждането му.

В края на октомври лидерът на републиканците в Сената Джон Тун обяви, че партията му е готова да внесе на гласуване законопроекта за санкции срещу партньорите на Русия, когато президентската администрация сметне за необходимо. На 13 ноември държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон почти е изчерпал възможностите си за налагане на нови ограничения на Москва.

