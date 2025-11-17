Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход към Турция, информират от Министерството на вътрешните работи.

Поради прекъснат кабел от 22:00 ч. на 14 ноември на ГКПП „Връшка чука“ временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили между България и Сърбия.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Румъния, както и на останалите гранични пунктове с Турция, Гърция и Сърбия.