Група „Розет“ с „Един човек и тишина“ спечели третото издание на „Младежкия конкурс за нова песен“

Група „Розет“ спечели третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“, организирано от „Музикаутор“ и Националния студентски дом с песента си „Един човек и тишина“. Журито й присъди наградата, впечатлено от дълбочината, зрелостта и съвременния музикален почерк на композицията.

Тази година членове на журито бяха Денис Ризов („Ахат“), Иван Велков („П.И.Ф.“), Христо Йоцов – композитор, музикант и преподавател, Мирена Станева – изпълнителен директор на Българската музикална асоциация (БМА), Венци Мицов – музикант и член на УС на БМА, Елена Ангелова – музикален продуцент в БНР, Силвия Петкова – актриса, Алена Вергова – актриса и музикант, Русита Боева – изпълнител и отличена участничка от първото издание на конкурса през 2024 г., Никола Груев („Котарашки“) и Деян Каменов – Дидо – бивш вокалист на D2, както и музиканти и членове на „Музикаутор“.

„Усещаме музиката си като рок с отношение към мелодията и лириката,“ споделиха младите музиканти от „Розет“, които според журито съчетават поетичност с мощно сценично присъствие.

Конкурсът тази година привлече рекорден интерес – близо 100 кандидатствали автори и групи, от които 60 бяха допуснати до сцената на живо. В рамките на два конкурсни дни публиката в Националния студентски дом стана свидетел на богата гама от стилове – от акустични балади и джаз до алтернатив, рок, соул и инди поп.

На финалната вечер – 14 ноември, прозвучаха 26 авторски песни. Освен група „Розет“ на третото издание на конкурса бяха отличени и други участници. Втора награда бе присъдена на Aliya за „In This Life“, а трета награда – на Ирина Апостолова за „Breaking Every Mirror“.

Наградата на екипа на „Музикаутор“ отиде при Overhook за „Happiness“.

Overhook

Награда „Вдъхновение“ на „Музикаутор“ бе за „Моята седмица“ на Елиа Георгиева и квартет.

Награда „Вкусът на времето“ спечелиха Sindeed за „Ръцете ти“.

Награда на Българската музикална асоциация бе за Sunblinds и тяхната „Polly“.

Награда на публиката, финансирана от Българската музикална асоциация отиде при група със странното име You Died Yesterday за нейната „She femaled femininely across the room“.

От Превантивно-информационния център по проблемите на зависимостите към Столична община, които тази година се включиха като партньор на инициативата, отличиха с ваучер-награда от музикален магазин за таланта и посланията песните на: Виктория с „Белези“ и Цвет с „Реквием“.

Изпълнителният директор на „Музикаутор“ Иван Димитров коментира, че „Младежкият конкурс за нова песен“ отново е доказал, че новото поколение автори в България имат глас, талант и послание.

„За нас това е не просто конкурс, а платформа, която вдъхновява и обединява българските творци от различните поколения“ добави Димитров.

„Младежки конкурс за нова песен“ е възроден през 2024 г. от „Музикаутор“ и Националния студентски дом като продължение на легендарния форум от 70-те и 90-те години, известен като „Малкият Орфей“ – сцена, на която са изгрявали имената на Кирил Маричков, Михаил Белчев, Милена Славова и много други.

Основен двигател на идеята за завръщането на музикалния форум е на Васил Гюров („Ревю“), който е и заместник-председател на „Музикаутор“.

Васил Гюров

Събитието бе подкрепено от БМА, от Българското национално радио, от Превантивно-информационния център по проблемите на зависимостите към Столична община. То се провежда под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката.