Денят по диагонал – 17 ноември 2025 г.

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Заедно с швейцареца Евгени Маняхин той вече е сред законните представители на дружеството. Спецов идва на позицията от поста изпълнителен директор на НАП, а вицепремиерът Томислав Дончев определи назначението му като „логично“.

Увеличението на капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. е най-сериозния проблем в бюджетирането на България, тъй като става въпрос за най-голям финансов ефект. Това е предупреждението на Института на дипломираните експерт счетоводители – ИДЕС. Решението беше взето в края на август от Министерски съвет, но към средата на ноември то все още не е вписано в Търговския регистър.

Най-голямата петролна компания на Сърбия спешно търси начини да се освободи от руския капитал. Белград може да се изправи пред криза за горива поради санкциите срещу „Газпром“. Съединените щати поискаха руската корпорация да се оттегли от компанията „Нафтна индустрия Србије“ (Neftna Industrija Srbije, НИС). „Газпром нефт“ държи приблизително 45% от акциите ѝ. Допълнителни 11% бяха прехвърлени през септември на дружество, управлявано от „Газпром Капитал“. Крайният срок за вземане на решение обаче изтича в края на седмицата. Какво би могло да бъде това решение?

Премиерът Росен Желязков обяви в Тутракан през уикенда в Тутракан създаването на нов фонд за саниране на еднофамилни къщи. Според правителството хората, които живеят в тях, също имат право на по-ниски сметки за енергия, както и живеещите в многофамилните блокове. Началният бюджет на фонда е 100 милиона лева, като се предвижда той да бъде увеличаван при необходимост.

Остаряването е повече свързано с поддържане на сила, отколкото с външен вид. Ако целта ви е да остарявате здравословно и да запазите подвижността си, разгледайте този списък, одобрен от експерти – включва хранителни трикове и упражнения. Обикновено с напредването на възрастта подвижността намалява. Хората стават по-зависими и имат нужда от грижа за основни дейности като придвижване или обличане. Но определени навици могат да ви помогнат да останете гъвкави и независими.

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, след като на 14 ноември той бе назначен за особен търговски управител съгласно Решение на Министерския съвет № 796. На негово място за шеф на НАП бе назначен Христо Марков, който досега бе заместник на Спецов в Агенцията.