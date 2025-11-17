Тръмп размисли и се обяви „за“ публикуването на досиетата „Епстийн“

Американският президент Доналд Тръмп направи неочакван завой и се отказа да разубеждава републиканците в Камарата на представителите да подкрепят мярка за публикуване на досиета, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн: по думите му те трябва да гласуват „за“.

„Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием“ написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Критици обвиняват Тръмп, че е искал да блокира гласуването, за да предотврати разкриване на информация, която може да го уличи в престъпления – твърдения, които той отрича. Темата предизвика необичайно напрежение сред иначе лоялните към него републиканци.