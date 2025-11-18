Асен Василев: Централният бюджет е превърнат в черна касичка (част 2)

За девет месеца тази година беше изтеглен по-голям дълг, отколкото общо през предходните три кризисни години, подчертава Асен Василев

Управляващите отказват информация за разходите през настоящата година. Пуснахме въпрос до Теменужка Петрова какво и на кого е раздадено от Централен бюджет. Отговор и до днес няма. Касичката стана черна и непрозрачна.

По наше време беше решено ББР да раздава кредити за малкия и среден бизнес не по-високи от 5 млн. лв. сега старите практики се върнаха с пълна сила.

Бяхме въвели правило в никое ведомство да няма хора, които получават възнаграждение, по-високо от това на министъра. Първата работа на Главчев като премиер беше да махне това правило. И само за една година председателите на Сметната палата са разделили от ДМС 100 хил. лв.

Авансовите данъци, събрани от банките са финансова некомпетентност. Те не помагат с нищо на дефицита на начислена основа. Тези пари ще бъдат зачетени в годината, когато са дължими. Не разбирам защо беше направена тази глупост.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Още от интервюто:

Какъв е пълният размер на дълга, който сегашното управление ще натрупа?

Ще излезе ли цялата истина за държавните разходи през 2025 г.?

Има ли нужда икономиката ни от ББР в сегашния й вид?

Какъв е логиката на авансово събраните данъци от търговските банки?

Трябва ли държавните служители да плащат осигуровките си?

Знаем ли колко хора се хранят на държавна издръжка и какви са заслугите за ДМС-та, бонуси и извънредни възнаграждения?

Ще доживеем ли реформа в администрацията?

