Найджъл Фарадж, лидерът на дяснопопулистката партия „Реформа на Обединеното кралство“, планира да лиши гражданите на Европейския съюз от помощи, за да предотврати по-нататъшно увеличение на данъците в Обединеното кралство. Това съобщава The Times, който е прегледал плановете на политика, който за първи път изпревари премиера Киър Стармър по популярност в скорошно проучване.

Фарадж смята, че чуждестранните граждани трябва да „понесат основната тежест“ за покриване на бюджетния дефицит на Обединеното кралство. Политикът предлага да се удвои годишната имиграционна здравна такса (IHS), която плащат, от 1035 паунда (1362 долара) на 2718 паунда (3577 долара). Това би генерирало допълнителни 5 милиарда паунда (почти 6.6 милиарда долара) приходи.

Гражданите на ЕС също трябва да бъдат лишени от възможността да претендират за универсален данъчен кредит

в Обединеното кралство, смята той. Лондон трябва да направи това дори едностранно и в случай на несъгласие на Брюксел въпреки заплахата от „отмъстителни търговски мерки“. Този подход би спестил допълнителни 6 милиарда британски лири (7.9 милиарда долара) годишно.

Като цяло, мерките, предложени от Reform UK, биха намалили разходите на хазната с 25 милиарда британски лири (32.9 милиарда долара), като по този начин се избегне необходимостта от по-нататъшно увеличение на данъците в страната, се посочва в изданието.

Според говорителя на партията Зия Юсуф, лейбъристкото правителство има избор.

То може или да „повиши данъците на британските граждани, или да приеме предложения, които поставят британските граждани на първо място и принуждават чуждестранните граждани да понесат тежестта на черната дупка в бюджета“.

Последното проучване на Ipsos показва, че

дяснопопулистката партия Reform UK се радва на най-висока подкрепа сред британските избиратели (33%).

Само 18% от анкетираните са готови да гласуват за Лейбъристката партия, което е най-ниската цифра от финансовата криза от 2008-2009 г. насам.

Следващите общи избори са насрочени за не по-късно от август 2029 година.