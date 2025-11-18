Добавките към пенсиите за Коледа и Великден да се разпишат в закон, настоява Деница Сачева

Добавките към пенсиите за Коледа и Великден да се разпишат в закон. Те да са социална помощ за посрещане на празниците и да се раздават на база обективни критерии. Това предложение е изпратила с писмо шефката на парламентарната Комисия по труда и социалната политика Деница Сачева до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Предложението ѝ идва след новината, че в тазгодишния бюджет няма да има коледни добавки за пенсионерите.

Комисията по труда и социалната политика ще очаква до 20 декември предложенията на министерството, заедно с необходимите разчети относно групите хора, които ще бъдат обхванати, както и възможните критерии. След това ще започне процедура по обществено обсъждане.

В публикация във „Фейсбук“ Деница Сачева подчертава, че социалната подкрепа за най-уязвимите групи по време на празници като Коледа и Великден не бива да зависи от политическата ситуация, а трябва да бъде последователна политика, насочена към утвърждаване на солидарността. Според нея за домакинствата под прага на бедността средствата за храна, подаръци или посещения при близки не са лукс, а въпрос на достойнство. Ако не могат да покрият дори най-неотложните разходи по празниците, те изпадат в материална, емоционална и културна изолация. Сачева смята, че държавата трябва да обединява, а не да разделя хората и че темата за коледните добавки не бива да бъде повод за ново разделение в обществото.