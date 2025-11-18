РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Ford Focus е спрян от производство след 27 години на поточната линия

Ford Focus

Ford спря производството на модела Focus. Жизненият цикъл на модела от четвърто поколение приключи, като последният автомобил слезе от поточната линия в Заарлуи, Германия. Производството на „горещия“ Focus ST също приключи там тази есен.

Според Autocar, Ford не е обявил официално края на производството, но работниците в завода реагираха остро на свалянето на модела от конвейра, обявявайки спирането на производството в социалните мрежи. Бъдещето на завода в Заарлуи е несигурно: автомобили вече не се произвеждат там и все още не е намерен купувач за завода.

ford focus 2

Неизбежният край на производството на Focus беше обявен през 2022 г.,

когато Ford обяви, че ще се съсредоточи върху електрификацията на своята гама и производството на по-печеливши кросоувъри. Друг популярен хечбек, Ford Fiesta, беше спрян от производство през 2023 година. 

Очаква се наследникът на Focus да се появи през 2027 г. и ще се предлага както с хибридни, така и с изцяло електрически задвижващи агрегати.

От пускането му на пазара през 1998 г. по целия свят са продадени над 12 милиона модела Ford Focus. 

Ford Focus

„Форд Фокус“ е модел средни автомобили (сегмент C), произвеждан в четири последователни поколения от 1998 година.

„Фокус“ наследява произвеждания от 1968 година „Форд Ескорт“. Проектиран главно от британския и германския клон на компанията, моделът е част от концепцията на изпълнителния директор на „Форд“ Аликзандър Тротман за създаване на модели с универсално приложение, които да се продават на пазарите в целия свят. Първото поколение на „Форд Фокус“ става европейски автомобил на годината за 1999 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

