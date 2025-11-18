Ford Focus е спрян от производство след 27 години на поточната линия

Ford спря производството на модела Focus. Жизненият цикъл на модела от четвърто поколение приключи, като последният автомобил слезе от поточната линия в Заарлуи, Германия. Производството на „горещия“ Focus ST също приключи там тази есен.

Според Autocar, Ford не е обявил официално края на производството, но работниците в завода реагираха остро на свалянето на модела от конвейра, обявявайки спирането на производството в социалните мрежи. Бъдещето на завода в Заарлуи е несигурно: автомобили вече не се произвеждат там и все още не е намерен купувач за завода.

Неизбежният край на производството на Focus беше обявен през 2022 г.,

когато Ford обяви, че ще се съсредоточи върху електрификацията на своята гама и производството на по-печеливши кросоувъри. Друг популярен хечбек, Ford Fiesta, беше спрян от производство през 2023 година.

Очаква се наследникът на Focus да се появи през 2027 г. и ще се предлага както с хибридни, така и с изцяло електрически задвижващи агрегати.

От пускането му на пазара през 1998 г. по целия свят са продадени над 12 милиона модела Ford Focus.

„Форд Фокус“ е модел средни автомобили (сегмент C), произвеждан в четири последователни поколения от 1998 година.

„Фокус“ наследява произвеждания от 1968 година „Форд Ескорт“. Проектиран главно от британския и германския клон на компанията, моделът е част от концепцията на изпълнителния директор на „Форд“ Аликзандър Тротман за създаване на модели с универсално приложение, които да се продават на пазарите в целия свят. Първото поколение на „Форд Фокус“ става европейски автомобил на годината за 1999 година.