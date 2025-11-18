Пеевски поиска от Теменужка Петкова коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лева

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски поиска от министъра на финансите Теменужка Петкова коледни добавки за пенсионерите. От пресцентъра на партията съобщиха във „Фейсбук“, че Пеевски е изпратил писмо до Петкова, в което призовава да бъдат отпуснати добавки от 110 лева за пенсионерите, на които пенсиите или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите за декември 2025 г. е до 638 лв., колкото е линията на бедност.

Предлага се средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Държавното обществено осигуряване. В писмото на Пеевски се декларира, че депутатите от парламентарната му група щели да дарят 12-ата си заплата, за да се събере нужната сума.

Писмото идва след новината, че в тазгодишния бюджет няма да има коледни добавки за пенсионерите. Вчера премиерът Росен Желязков каза, че добавки ще има при възможност.