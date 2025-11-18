РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пеевски поиска от Теменужка Петкова коледни добавки за пенсионерите в размер на 110 лева

Пеевски е провел среща с премиера, обяви се за пълен мандат на кабинета "Желязков"

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски поиска от министъра на финансите Теменужка Петкова коледни добавки за пенсионерите. От пресцентъра на партията съобщиха във „Фейсбук“, че Пеевски е изпратил писмо до Петкова, в което призовава да бъдат отпуснати добавки от 110 лева за пенсионерите, на които пенсиите или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите за декември 2025 г. е до 638 лв., колкото е линията на бедност.

Предлага се средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Държавното обществено осигуряване. В писмото на Пеевски се декларира, че депутатите от парламентарната му група щели да дарят 12-ата си заплата, за да се събере нужната сума.

Писмото идва след новината, че в тазгодишния бюджет няма да има коледни добавки за пенсионерите. Вчера премиерът Росен Желязков каза, че добавки ще има при възможност.

