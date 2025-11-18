РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Илон Мъск нарича Джеф Безос „имитатор“, след като основателят на Amazon обяви стартиране на AI стартъп за 6,2 милиарда долара

Илон Мъск

Илон Мъск обвини Джеф Безос, че е „имитатор“, след като милиардерът от Amazon навлезе в надпреварата за изкуствен интелект.

Безос подкрепя нов AI стартъп, наречен Project Prometheus, и ще се завърне в оперативното управление като съизпълнителен директор.

Project Prometheus е набрал 6,2 млрд. долара финансиране, част от които са от самия Безос.

Това ще бъде първият път, когато Джеф Безос се връща в изпълнителна роля, след като се оттегли като главен изпълнителен директор на Amazon през 2021 година. Той ще споделя позицията на изпълнителен директор с Вик Баджадж, съосновател на Verily и Foresite Labs.

Реакцията на Илон Мъск

Илон Мъск, основател на xAI и един от ранните поддръжници на OpenAI, прие новината с насмешка.

bezos

„Хаха, няма начин“, написа той в платформата X, добавяйки думата „copy“ и емоджи на котка – намек за „copycat“ („имитатор“).

Това далеч не е първият път, в който Мъск се подиграва на Безос. Той вече два пъти го е наричал „имитатор“ – веднъж, когато Amazon обяви планове за изстрелване на сателити за интернет, конкуриращи SpaceX, и още веднъж, когато Amazon придоби компанията за автономни автомобили Zoox, навлизайки в конкурентното поле на Tesla.

Какво ще прави Project Prometheus?

Според LinkedIn страницата на стартъпа той ще се фокусира върху „AI за физическата икономика“.

Той вече функционира с над 100 служители, включително AI изследователи от Meta, OpenAI и Google DeepMind.

През последните години – особено след пробива на ChatGPT в края на 2022 г. – надпреварата в сферата на изкуствения интелект се превърна в едно от най-важните полета на конкуренция в технологичния сектор. Meta, Microsoft и Google вече направиха огромни залози в областта на AI.

Четете още: Ще стане ли Мъск първият трилионер в историята?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че трябва да има таван на бонусите, които се раздават в държавната администрация?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени