Илон Мъск нарича Джеф Безос „имитатор“, след като основателят на Amazon обяви стартиране на AI стартъп за 6,2 милиарда долара

Илон Мъск обвини Джеф Безос, че е „имитатор“, след като милиардерът от Amazon навлезе в надпреварата за изкуствен интелект.

Безос подкрепя нов AI стартъп, наречен Project Prometheus, и ще се завърне в оперативното управление като съизпълнителен директор.

Project Prometheus е набрал 6,2 млрд. долара финансиране, част от които са от самия Безос.

Това ще бъде първият път, когато Джеф Безос се връща в изпълнителна роля, след като се оттегли като главен изпълнителен директор на Amazon през 2021 година. Той ще споделя позицията на изпълнителен директор с Вик Баджадж, съосновател на Verily и Foresite Labs.

Реакцията на Илон Мъск

Илон Мъск, основател на xAI и един от ранните поддръжници на OpenAI, прие новината с насмешка.

„Хаха, няма начин“, написа той в платформата X, добавяйки думата „copy“ и емоджи на котка – намек за „copycat“ („имитатор“).

Това далеч не е първият път, в който Мъск се подиграва на Безос. Той вече два пъти го е наричал „имитатор“ – веднъж, когато Amazon обяви планове за изстрелване на сателити за интернет, конкуриращи SpaceX, и още веднъж, когато Amazon придоби компанията за автономни автомобили Zoox, навлизайки в конкурентното поле на Tesla.

Какво ще прави Project Prometheus?

Според LinkedIn страницата на стартъпа той ще се фокусира върху „AI за физическата икономика“.

Той вече функционира с над 100 служители, включително AI изследователи от Meta, OpenAI и Google DeepMind.

През последните години – особено след пробива на ChatGPT в края на 2022 г. – надпреварата в сферата на изкуствения интелект се превърна в едно от най-важните полета на конкуренция в технологичния сектор. Meta, Microsoft и Google вече направиха огромни залози в областта на AI.

Четете още: Ще стане ли Мъск първият трилионер в историята?