Хората трябва да са критични към отговорите на AI, казва главният изпълнителен директор на Google

Сундар-Пичай-Sundar_Pichai Google милиардер

Хората трябва да бъдат критични към отговорите на изкуствения интелект (ИИ) и да използват допълнителни източници на информация. Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на американската компания Google и нейната компания майка Alphabet, заяви това в интервю за BBC.

„Трябва да се научим да използваме тези инструменти в области, където могат да бъдат полезни, и да не се доверяваме сляпо на всичко, което казват“, казва Пичай. Главният изпълнителен директор на Google отбелязва, че съвременните технологии с ИИ не са „непогрешими“. Позовавайки се на собствено разследване, BBC уточни, че водещи чатботове са изопачили новинарските репортажи.

Пичай също така отбелязва, че

всички компании ще пострадат, ако балонът с ИИ се спука.

изкуствен интелект

„Не мисля, че която и да е компания ще избегне последиците от спукването на балона с ИИ, включително нашата“, каза той. Пичай отбелязва, че предвид изключителния растеж на инвестициите в изкуствен интелект, настоящата пазарна ситуация е донякъде ирационална.

Главният изпълнителен директор на Google сравни настоящата ситуация с историята на интернет. Той припомни, че в тази индустрия преди това е било прекалено инвестирано и никой не е поставял под въпрос революционния характер на технологията.

Пичай също така обяви, че

Google евентуално ще започне да обучава своите модели за изкуствен интелект във Великобритания.

Правителството на Обединеното кралство смята, че това ще затвърди позицията на страната като трета суперсила в областта на изкуствения интелект, след САЩ и Китай.

