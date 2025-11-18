И вторият беглец от затвора в Ловеч бе осъден

Районният съд в Ловеч осъди на 10 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим 21-годишния Гюрсел Алиев, вторият бегбец от затворническото общежитие в Ловеч.

Присъдата на Алиев беше постановена след подписано споразумение между подсъдимия и прокуратурата. Както е известно, Алиев и Димитър Василев избягаха от затворническото общежитие от открит тип в Ловеч на 2 ноември вечерта. Алиев беше заловен само час и половина след бягството.

Пред съда той се призна за виновен и каза, че съжалява за постъпката си. След подписаното споразумение присъдата му е окончателна и не подлежи на обжалване. Димитър Василев също получи 10 месечна присъда заради бягството си.