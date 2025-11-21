Испания санкционира Meta с 479 млн. евро за злоупотреба с данни и нарушение на GDPR

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Испански съд разпореди на собственика на Facebook – Meta, да плати 479 милиона евро (552 милиона долара) на испански дигитални медии за нелоялни търговски практики и нарушаване на европейския регламент за защита на данните – решение, което компанията ще обжалва. Арбитражният съд в Мадрид заяви в четвъртък (20 ноември), че обезщетението, което трябва да бъде изплатено на 87 издатели на дигитална преса и информационни агенции, е свързано с използването на лични данни от Meta за поведенческа реклама във Facebook и Instagram.

ПОСЛЕДНИЯТ СЛУЧАЙ В ПОРЕДИЦАТА ЕВРОПЕЙСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ СРЕЩУ META

Съдът посочи, че Meta е нарушила Общия регламент за защита на данните (GDPR) на ЕС, а по този начин – и испанския закон за защита на конкуренцията. Жалбата, подадена от испанските медии, се основава на промяната, направена от американския мултинационален технологичен гигант, в правното основание за обработка на лични данни, когато GDPR влезе в сила през май 2018 година.

Meta се пренасочи от потребителско съгласие към „необходимост за изпълнение на договор“, за да оправдае поведенческата реклама – основание, което регулаторите по-късно определиха като неадекватно. През август 2023 г. компанията се върна към съгласието като правно основание.

Съдията изчислява, че през тези пет години Meta е реализирала най-малко 5.3 милиарда евро печалба от реклама и третира цялата сума като получена в нарушение на GDPR.

