SoftBank инвестира 3 млрд. долара във фабрика за оборудване на OpenAI

Японската холдингова компания SoftBank Group Corp. планира да инвестира 3 милиарда долара във фабрика в Охайо, която ще произвежда оборудване за центровете за данни на OpenAI.

Според информация на „Ройтерс“, инвестицията ще бъде използвана за преустройство на фабрика за електромобили в Лордстаун, Охайо.

Това е част от проекта Stargate на стойност 500 милиарда долара, за който OpenAI и SoftBank поеха ангажимент да вложат по 18 милиарда долара през януари, за да стартират инициативата. OpenAI не е публично търгувана компания.

Какво прави фабриката в Охайо специална

Фабриката в Лордстаун ще произвежда модулни центрове за данни, които са готови за използване – като огромни технологични „строителни блокове“, които могат бързо да се поставят навсякъде, където са нужни.

Производството започва в началото на следващата година с демонстрационен модел.

Това е част от амбициозната цел на главният изпълнителен дитекро на OpenAI – Сам Алтман: да увеличи глобалната изчислителна мощ с 30 гигавата – огромно количество, като всеки гигават струва над 40 милиарда долара.

Инвестициите превръщат SoftBank в ключов играч в изграждането на бъдещата инфраструктура за изкуствен интелект.