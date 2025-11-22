Александър Николов: Под шапката на БЕХ има две реално фалирали предприятия (част 3)

Ако аз съм лишил България от безценни руски енергийни ресурси, значи възможностите ми са доста по-големи, отколкото предполагам, отговаря Александър Николов

Глупави са твърденията, че петролният бизнес върви към залез. Нещо повече, в глобален мащаб добивите се увеличават. Консумацията на енергия на глава от населението расте. Възобновяемата енергия на този етап не може да задоволи търсенето и ще са нужни допълнителни добиви на изкопаеми горива.

ПАВЕЦ-и и ВЕЦ-ове могат да бъдат изключително полезни за енергийната система на страната.

В сегашното си състояние „Топлофикация-София“ няма как да функционира нормално. Във формата си на война със СОС и отчасти с държавата, Столична община няма как да реши проблема с топлофикационното дружество.

Под шапката на БЕХ има две реално фалирали предприятия и част от парите, които влизат в холдинга, ще отидат за погасяване на дългове.

Никоя власт след 2022 г. не си мръдна пръста да входира арбитража срещу „Газпром“.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Александър Николов, бивш министър на енергетиката.

Още от интервюто:

Може ли войната да свърши, без никой да пита Украйна а ЕС?

В залез ли е петролният бизнес?

Изгодни за България ли бяха руските енергоносители?

Каква целесъобразност биха могли да имат наливаните в БЕХ и ББР милиарди?

Вероятно ли е покрай бургаската рафинерия „Шеврон“ да поднови интереса си към добив на шистов газ в България?

