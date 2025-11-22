Денят по диагонал – 22 ноември 2025 г.

Под шапката на БЕХ има две реално фалирали предприятия и част от парите, които влизат в холдинга, ще отидат за погасяване на дългове. Никоя власт след 2022 г. не си мръдна пръста да входира арбитража срещу „Газпром“. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Александър Николов, бивш министър на енергетиката.

Цената на билета за градския транспорт ще бъде закръглена надолу при въвеждането на еврото. Това заяви в интервю за NOVA кметът на София Васил Терзиев. „Ще бъде 80 евроцента и няма да бъдат пипани цените на картите. В следващата година такива промени не се предвиждат“. Според столичния кмет, „имаме изключително добро метро“. „В една от последните класации беше класирано на второ място в Европа, така че за нас темата за неговото разширяване е от изключителна важност като гръбнак на транспортната система. В момента се строят 10 нови метростанции“, отбелязва той.

Лидерите на страните от Г-7, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща обсъдиха предложения от САЩ мирен план за Украйна в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка. Пресслужбата на Елисейския дворец потвърди, че лидерите на Великобритания, Франция и Германия са провели среща по темата. Според Ройтерс, Финландия, Норвегия, Испания и Нидерландия също са участвали в дискусията. В съвместно изявление след разговорите се отбелязва, че планът на САЩ може да послужи като основа за уреждане, но изисква допълнително прецизиране.

Срещата на върха на лидерите на Г-20 започна в Йоханесбург, Южна Африка, под председателството на президента на Южна Африка Сирил Рамафоса. Срещата на върха се провежда в Националния изложбен център Nasrec. Всички страни членки на Г-20 участват в срещата на върха, с изключение на Съединените щати, които я бойкотират. Срещата на върха ще продължи два дни – 22 и 23 ноември. Ще се проведат три сесии, всички от които ще бъдат закрити. Документите, представени за одобрение от срещата на върха, се основават на основните принципи на южноафриканското председателство на Г-20: солидарност, равенство и устойчивост.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи министъра на сухопътните сили Дан Дрискол за нов специален пратеник на САЩ за мирните преговори за Украйна. Той ще замени Кийт Келог, съобщава The Guardian. Според изданието, след среща между американски генерали, водени от Дрискол, и Володимир Зеленски в Киев в четвъртък, 21 ноември, Тръмп е назначил Дрискол за свой нов „специален представител“. Според The ​​Guardian, той е приятел и бивш съученик на настоящия вицепрезидент на САЩ Джей Д. Ванс.